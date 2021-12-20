國光生技（4142）隨著第二條充填包裝線啟用及細胞培養廠完工，將深化多元國際代工服務，除現有天道、賽諾菲代工業務外，今年與國際針劑大廠BD簽訂合作備忘錄後，陸續展開國際合作，包括澳洲、日本、韓國已有國際代工業務進入排程；目前第二條產線已滿載。

國光生技董事詹啟賢指出，國光正著手規劃台中第二廠區建置作業，明年起營運成長可期。台中二期擴建佔地約2公頃，投資金額約29億元，強化長期能量。

此外，看好東南亞及穆斯林國家的市場前景，國光生技已規劃印尼建廠並取得疫苗清真認證，藉由新加坡成立合資公司打開國光疫苗產品東南亞市場通路，同時建立產品銷售網絡及機制，國光正在為國產疫苗國際化布局開路。

詹啟賢透露，印尼廠區佔地10公頃，將分階段投資，初步將從填充產線等項目著手建置，預估分階段投資總額約達1-2億美元。國光生技指出，與新加坡Aios Biotech Pte Ltd及安特羅合資公司簽訂專屬授權合約，授予國光新冠疫苗東南亞專屬銷售及使用權，授權金額為新台幣3億元，未來除了新冠疫苗，包括腸病毒疫苗、破傷風疫苗和安特羅快篩試劑都將透過新加坡通路迅速進入。