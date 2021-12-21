歐洲經貿辦事處21日說明，歐盟執委會已通過決定，承認台灣所發行的新冠肺炎疫苗接種數位證明，並將自12月22日開始生效，外交部對歐盟的決定表示由衷歡迎與感謝。

外交部表示，我國所發行的疫苗接種數位證明獲歐盟承認，代表來自台灣的合法居民（不分國籍），只要持憑我國政府核發、獲歐盟藥品局（EMA）授權核准疫苗的接種數位證明，即可自由進入歐盟及申根區，毋需再另外出具登機前72小時核酸檢測（PCR）陰性採檢證明，入境後也可免除居家隔離。

歐盟於2021年7月1日起正式開通使用「歐盟COVID數位證明」（EU Digital COVID Certificate EUDCC），目前僅有新加坡、紐西蘭及以色列3個亞洲及亞西國家加入該系統。此次台灣政府所核發的數位接種證明獲歐盟承認，不僅代表我國數位疫苗認證系統與歐盟系統在技術上充分相容對接，也是歐盟對我國政府近兩年來防疫成果的再次肯定。外交部建議國人前往歐盟及申根國家旅行前，務必先行瞭解擬前往國家的入境相關規定，以確保行程順利。