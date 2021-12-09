每個人難免會有些秘密不欲人知，但有時憋著心裡難受，便忍不住想找人傾訴，《搜狐網》運勢專欄就點名5大星座最管不住自己的嘴，有什麼秘密千萬別告訴他們，否則等於告訴所有人。

金牛座：

金牛座的人其實並非刻意要洩露別人秘密，而是他們心思太簡單，容易被有心人套話，無形中就將自己知道的祕密全部說出來了，重點是，很多時候金牛座甚至沒意識到有什麼問題，直到當事人興師問罪，他們才開始懊惱自責，但是為時已晚。

巨蟹座：

當只有巨蟹座一個人知道秘密時，他們內心就會很激動，想要找人一起討論，即便他們知道這樣的行為不好，但他們就是做不到將話深埋在內心裡，這會讓他們感到煩躁。因此就算保密，巨蟹座最多堅持個幾天，之後他們就會忍不住將秘密洩漏出去。

獅子座：

獅子座是嘴巴停不下來的人，每天都想找人說話，一旦找不到話題，就會把自己知道的比較隱私的事情拿出來分享，看到對方露出震驚的表情，會讓獅子座覺得很有成就感。另一方面是，獅子座認為，既然自己知道這個秘密，別人知道也只是早晚的問題，那就沒必要藏著了。

天蠍座：

天蠍座並非那種說人長短的人，就算別人套話，他們也會堅持自己的原則，只是天蠍座有時候比較粗線條，在跟別人聊到無關緊要的事情時，就會不自覺的將秘密給洩漏出去，雖然事後很懊惱，但他們確實是嘴巴不太嚴實的那種人。

摩羯座：

摩羯座之所以容易洩漏秘密，是因為他們對自己太過自信，他們總認為偷偷跟身邊的人說一下沒關係，反正當事者也不會發現這些話出自他們的嘴裡，然後說著說著就越來越肆無忌憚，最後更理直氣壯的認為所有人早就知道，也就沒有必要再保守秘密了。