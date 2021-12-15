有些星座是天生社交高手，他們與人相處時，懂得察言觀色，準確抓住對方的喜好，而這類型的人一般也都較外向。《搜狐網》近日分享3個交際手腕高明的星座，他們無論面對怎樣性格的人，都能和對方成為朋友。

1.金牛座

金牛座個性憨厚老實，擁有成熟穩重的氣質，儘管他們擅長隱藏自己的心思，不過與別人相處時，會展現出最真實的自我，與任何人都能打成一片，也因為金牛座待人誠懇，從不擔心自己會被欺騙，因此人際關係也非常好，無論與哪種個性或年紀的人相處，他們都不會有明顯代溝，跟任何人都能聊得來。

2.處女座

處女座交際手腕高，無論與哪種人相處，他們總是有許多話題能聊，甚至與對方成為好朋友，處女座在守護星水星的影響下，思考方式更加縝密，所以與他人相處時，他們總是能迅速找到對方喜歡的話題，再加上處女座洞察力強，只要聊幾句，就能了解對方的個性與喜好，聊天時避免踩到地雷，所以受到別人喜歡。

3.獅子座

獅子座個性霸氣且能力強，願意與他們做朋友的人，多半是將他們視為良師益友，生活中可以提供幫助，再加上獅子座守護星是太陽，因此他們面對外人時，經常會展現出自己樂觀開朗的一面，無論與誰相處，獅子座都會主動維繫雙方關係，他們不只工作能力、執行力極強，就連社交能力也是好的沒話說。