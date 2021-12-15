高雄11月相繼完成左營區崇實安居及鳳山區鳳松、鳳誠安居3個社會住宅動土典禮，高市府都發局15日再度宣布，國家住都中心將於12月23日在三民區「明仁好室」社宅舉辦動土典禮，今年高雄市累計共4處社會住宅動土興建，正朝1萬戶社宅供給目標邁進。

都發局指出，三民區明仁好室位於民族一路旁，鄰近河堤國小，交通便捷且生活機能優異，基地面積約1868平方公尺，預計將於該處興建139戶社會住宅，分別規畫1至3房，以因應不同民眾的居住需求。

都發局表示，延續今年先行動土的社會住宅設計模式，明仁好室也設置日照中心，提供居住與社會服務照顧機能於社區，建築設計也秉持一貫的理念將綠建築、智慧建築設計標章及耐震設計納入。

高雄市長陳其邁表示，安居樂業是高雄市建設的最高原則，市府今年除了積極媒合大型產業進駐高雄市，也提供高齡者、身障及單親弱勢及就業青年安居的社會住宅，讓市民有好的工作、好的居住環境。

高市府都發局長吳文彥指出，目前尚有多處社會住宅正在規畫設計中，也將陸續動土興建，預計3到4年後可完工啟用。