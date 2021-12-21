一曲在上世紀電影《江山美人》的主題曲《戲鳳》，出人意表的竟在本月，轉由美國、韓國以穿越時空的方式，接力與政務委員唐鳳先後搭唱：「若有意似無情……，倒教我坐立難安睡不寧。說什麼好人心，原來是假正經，人家的手帕，給你塗得滿天星」！

首先，在12月10日美國民主峰會的直播影片裡，我國與會代表唐鳳因其「簡報檔裡的地圖」，以「不同顏色」分別標記出台灣與中國大陸，而被認定為牴觸了美國的「一中原則」！於是，白宮乃要求即刻消去唐鳳的視訊影像畫面，只留下字卡圖像，以及唐鳳的聲訊。其後，12月13日上午，一篇由三位記者聯名撰述的路透社特稿《台灣部長因地圖而被美國民主峰會消失的奇怪案例》，由於披露了上述的「唐鳳被消失」事件，而引發美國某參議員認為：是對台灣的極大侮辱，要求拜登總統說明。結果，唐鳳於12月15日上午在高雄出席活動時，還得親自將其「被消失」的侮辱事件，緩頰解釋為：確實是「直播時的技術問題」，且當場就已發現。

怎料，唐鳳的緩頰之說才脫口不到24小時，韓國政府的「第四次工業革命委員會」竟就在隔日（12/16）清晨，「臨時取消」唐鳳原訂在當天登場的「2021第4次工業革命全球政策會議」之線上演講邀請！

想想美國民主峰會既已驚奇式地先搞出「直播技術問題」的名堂，韓國「工業革命」全球政策會議哪裡方便再藉「直播技術問題」讓唐鳳被消失，於是乃只好硬著頭皮地在台北時間16日上午的7時50分，臨時以電郵通知唐鳳辦公室取消邀請，而其所持原因，則是直接訴諸於「考量兩岸關係的各個層面」。

其實，相形之下，韓國是不是反要比美國來得較為老實些？也直腸子一些？對於唐鳳的「臨時被取消」，台灣駐韓代表處向韓方抗議，外交部也召見韓國駐台代表表達不滿！但台灣在對於美國民主峰會下設之「公益媒體國際基金」獻金百萬美元後，唐鳳卻仍舊「被消失」，且還得為之緩頰為「直播時的技術問題」，如此，則美國參議員為「鳳姊」挺身的「我一見你就討厭，再見你更傷心」，確實該再加上一句「別以為梅龍鎮上，好欺人」！

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