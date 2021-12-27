稍早因為韓國瑜出書《韓先生來敲門》新書，被視為為復出準備，更傳出其參戰桃園市機率高。對此，韓國瑜表示，「那都是隨便的無稽之談，我根本沒有宣布什麼」，他也說，若有機會為老百姓做事，就當仁不讓。

或許是對韓國瑜復出的期待，韓粉始終不離不棄，一旦韓國瑜決定投入2022縣市長選舉，國民黨內其他從政同志恐難攖其鋒，韓國瑜當然知道君子不掠人之美，當機立斷否認有此打算，也難免讓韓粉略感失望！

對照國民黨四項公投慘敗，加上立院的地制法與總預算案被蔡政府霸凌的事實，泛藍支持者的失望與憂心溢於言表。當國民黨士氣跌到谷底之際，韓先生突然來敲門，已未演先轟動，預告「韓流」再起，這至少證明韓國瑜可以帶動「感動藍」。

趙少康與羅智強等「戰鬥藍 」成員對投入公投的努力有目共睹，接下來不論是補選與罷免，乃至2022基層選舉，「戰鬥藍 」也必會積極表現。但韓國瑜與支持者點亮微光，也必會慢慢捲起沈睡的韓流，「戰鬥藍」與「感動藍」的合流對上霸道的民進黨，會激起怎樣的戰雲呢？

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