小豬今晚花蓮跨年演出。(圖/ 摘自Vidol.tv YouTube)

小豬今晚花蓮跨年演出。（翻攝三立電視直播）

小豬今晚花蓮跨年演出。（翻攝三立電視直播）

羅志祥是花蓮跨年晚會壓軸，在台上勁歌熱舞一連唱跳6首，台下尖叫聲不斷。(影片/ 取自Vidol.tv YouTube)

羅志祥（小豬）今（1日）凌晨在「花蓮太平洋觀光節」跨年晚會登台演出，被外界視為他與周揚青分手風波後的復出秀，除了現場人潮陸續湧進，網上觀看人數更是不斷上升；小豬於倒數後的2022年首位登場，30分鐘不斷電率8位舞群唱跳〈TRAP GAME〉、〈一支獨秀〉等6首歌，重現亞洲舞王風采，氣氛超嗨。

小豬為了這次演出，斥資百萬搭配爆破、煙火及全彩雷射等高規格特效，工作團隊超過40人；他登台前透過經紀人小霜表達心情，坦言2年沒上台表演，感覺很興奮：「那種激動的心情也導致我好幾天都一直睡不好，因為腦子一直在轉，要用什麼表演來回報我的歌迷朋友們。」他選擇在2022年第一個表演，期許自己有個新的開始：「也希望疫情能快快控制下來，大家平安。」

小豬出道以來經常回花蓮表演，一年多來因與前女友周揚青的情變風暴而沈寂演藝圈，這次以家鄉的跨年舞台做為復出後首場演出，小豬自律地1個月內瘦身近10公斤，許多圈內好友、粉絲事前為他打氣，今晚會現場更湧進上千名鐵粉卡位，應援燈牌、布條全數出動。

人氣似乎逐漸回升的他，演出時網路觀看人數瞬間衝上11萬人，晚會現場同時間湧進10萬人，成為全場轉播最高點。小豬今唱到最後一首歌〈鬧翻天〉時，臨時衝下舞台近距離與粉絲互動，引起一陣騷動；據悉小豬今在現場仍不接受訪問，面對鏡頭只揮揮手祝福大家，離場時還有許多粉絲包圍保姆車。

小豬演出結束後，感動的說：「上台前看到了很多人給我鼓勵加油，也聽到縣長還有傅委員在台上對我說的那些話，再聽到觀眾的尖叫聲，我在台下真的差ㄧ點要哭了，那種心情我無法用言語形容，很開心我最愛的舞台回來了，也很開心我又可以在台上大喊尖叫聲～謝謝花蓮！謝謝我的家！也謝謝大家願意再看我的表演。」

花蓮晚會卡司堅強，包括周湯豪、鄭心慈等人輪番獻唱，陳勢安擔任倒數壓軸陪大家跨年。從小在馬來西亞長大的陳勢安，跨年低溫成為他最大挑戰，今特別分享獨門保暖神物，就是在褲子內層加穿女生的絲襪。陳勢安笑說一開始對於同事如此建議覺得十分憋扭，但後來冷到四肢僵硬，轉念一想「腿暖身就暖，試試看吧」，果然全身暖起來，所以現在每年都會多帶一雙絲襪，以備不時之需。