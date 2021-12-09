有些人表面人畜無害，沒什麼攻擊性，但其實心眼最多，運勢命裡網站《靈匣網》分享，生肖鼠、狗、牛、龍、羊的人看起來人很好，但只要被冒犯了，他們可是想方設法也會報復回來，不會吃半點虧。

生肖鼠

屬鼠的人很愛笑，平常給人的感覺總是很親切，沒什麼心眼，但他們其實是將自己的真實想法藏起來，不表露在外。如果對方對自己並沒有任何的危害，自然可以和平共處。但如果有人侵犯到自己的利益，那麼他們也絕不輕饒，定會加倍奉還回去，而且手段高明。

生肖狗

屬狗人往往給人感覺沒有任何的攻擊性、沒什麼城府，一副涉世未深的模樣。但其實他們很有心機，擅長算計和謀劃，如果真要計較起來，恐怕也不是那麼好招惹的。很多人都說他們是笑面虎，外表和內心極不相符，但只要不去冒犯，自然也看不到兇猛的一面。

生肖牛

屬牛人穩重踏實，話不多且不善言辭，看起來有些傻傻的樣子，但其實內心想法特別多。他們通常不會輕易暴露自己的實力和野心，無論是生活還是職場中，一直都很低調。其實裝傻才是他們最厲害的手段之一，讓人低估自己的能力，然後卸下防備，反而因此搶走了許多先機。

生肖龍

屬龍人命裡帶財，無論從事哪個行業，都可以憑借自身實力取得一定成就。雖然說表面上看著溫柔隨和，一副很好騙的樣子，但其實往往都是裝的，有些事情也是看破不說破。他們城府很深，雖然不屑去做一些傷害別人的事情，但也容不得別人侵犯自己的利益和權力。

生肖羊

屬羊人表面上看起來迷迷糊糊，給人感覺單純天真的模樣。但其實他們非常聰明，腦子也動得快，只要是自己想要去做的事情，幾乎就沒有不成功的。無論是工作中還是生活中，身邊的人都很容易被他們的外表騙了。可如果有人冒犯到了，自然是會用非常手段給討回來的。