運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬牛、虎、龍、鼠、猴的人12月貴人運非常旺，有力人士出手相助，事業蒸蒸日上，求財順利，整個月輕鬆又愉快。

▍1.生肖牛

屬牛人12月在「六合貴人、傷官生財」的吉運影響下貴人運強勁，運勢相當好，不管哪方面都稱心如意，做事無比順利，工作、求學、創業都能心想事成，財運旺盛，收入豐厚，生活品質明顯提升。

▍2.生肖虎

12月屬虎人步入「殺印相生」之吉運，工作能力得到認可，業績成果突出，可在職場大放異彩。事業旺盛，財富也有很大提升，能得到滿意的金錢收穫。貴人到來，幫你指明前方道路，讓你輕鬆發財，事事如意。

▍3.生肖龍

屬龍人12月步入「三合貴人、食神生財」之大吉運，人逢喜事精神好，在好心情的帶動下，做事特別有自信。財運飆升，大吉大利，財富方面會有很大的收穫，不管做生意還是拿薪水都進帳多多，財運亨通。

▍4.生肖鼠

屬鼠人12月步入「印綬護身」之吉運，能得到長輩的助力，獲得事業發展的良機。工作上表現出色，有進取的魄力，蒸蒸日上前途一片光明，不管做什麼都很順利，家人、朋友、身邊人給你帶來許多福氣。

▍5.生肖猴

屬猴人12月步入「三合貴人」之吉運，會有好消息找上門。工作如意，貴人幫助實現願望，上班的獎金、抽成拿不停，創業者經營有方，賺得多。鴻運走起來，以往的努力得到很大的回報，內心充實又快樂。

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