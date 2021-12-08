職場中有許多需要注意的眉角，若是不小心犯了大忌，未來的職場生活可能會很不好過。《搜狐網》命理專欄發文分享，天蠍座、雙魚座和天秤座的人情商很高，待人處事也非常圓滑，因此在職場上混得如魚得水，大家對他們都讚譽有加。

1、天蠍座

天蠍座天生就很有貴人運，當大家都還處於懵懂階段的時候，早就已經有貴人在他們身邊指點，所以就算他們的經歷不多，也能夠以冷靜的態度面對難題。此外天蠍座的情商很高，深知職場中的利益關係，因此不會把同事當朋友，雖然有人會覺得這樣很冷漠，但這確實是非常有用的生存之道。

2、雙魚座

雙魚座在事業上有很多自己的想法，但他們的情商很高，如果發現上司出現錯誤，或是有不同於上司的意見，他們並不會當眾戳破，而是替對方遮掩，之後再私底下和上司反應，這樣貼心的行為再加上雙魚座自身的工作能力，讓他們深得上司喜愛，可以獲得許多升職加薪的機會。

3、天秤座

天秤座善於察言觀色，情商也很高，他們清楚地知道每個人的弱點以及職場優勢，所以非常適合帶領團隊，天秤座懂得揚長避短，明知道對方的缺點卻不會暴露、批評，看見對方的優點則會給予舞台發揮，因此跟他們工作總會感到非常安心，這樣的包容、領導能力讓大家都很喜歡他們。