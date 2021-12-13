12/14水星將進入摩羯座，一直到明年1/2才進入水瓶座，星座運勢網站「蘇米的星座館」分享，這段時間巨蟹座、摩羯座、天秤座運勢最旺，水星在摩羯座的這段時間裡，我們思考會更有邏輯，專注力變強，而且更懂得做事的先後順序，面對事情更嚴謹，另外因為求生本能提升，對健康、生命話題會產生興趣。不過也要注意思考不能過於僵化，對人不能太過不留情面。

▍1.巨蟹座

巨蟹座屬於水象星座，他們的特點就是擁有很多夢想，腦海中常常勾勒著美好的未來，但是卻很少付諸實際行動，或是自信不足，認為自己沒有能力可以達成目標。不過在水星進入摩羯座的這段時間裡，巨蟹座的直覺變強，整個人也變得更為理性，能清楚看到自己的缺點和問題，行動力提升，能擬定計畫並實際行動，因此能做出意想不到的滿意成果。

▍2.摩羯座

過去一段時間，水星停留在射手座，讓許多摩羯座思考時變得比較隨性，常常出現天馬行空的想法，帶動了創造力，應該會發覺腦中常常會出現許多新奇的點子。來到水星進入摩羯座的日子，這段時期摩羯座思考的速度會變慢，但是將更加深入，眼光變得長遠，而且做事效率提高，事業會有突破性發展，可以好好期待一下自己的表現。

▍3.天秤座

天秤座今年年底非常忙碌，不過這些努力都有收穫，絕對不會白費掉。接下來水星進入摩羯座，對天秤座而言是一個轉捩點，從明天起到明年上半年，一直以來的理想和目標可能會改變，記得多多探索自己的內心，謹慎選擇，也可以找一些前輩聊聊，多多溝通，就能做出讓自己不後悔、不留遺憾的決定。