語言是非常巧妙的東西，其中的技巧性包括互相試探、迂迴婉轉、來回應答，有時你還沒明白其中的意思，但會說話的人早已切磋千百個回合。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座是邏輯鬼才，都有著一張能言善辯的嘴，天生靠嘴巴吃飯。

水瓶座：

水瓶座的創新能力十分優異，加上異於常人的思維邏輯，如果他們不說，很少人能真正讀懂他們內心真實的想法，偏偏他們不喜歡說出來。水瓶座堪稱邏輯鬼才，沉默寡言或是能言善辯，取決於他們的心情，如果正好碰上他們想說，總是能夠將對方唬得一愣一愣的，或許聽到最後還是不懂他們想要表達什麼，但在水瓶座心裡，該說的他們全說了，是否聽懂就是對方的造化了。

白羊座：

白羊座說話同樣堪稱是邏輯鬼才，經常一語驚醒夢中人，讓人有時也忍不住佩服他們驚奇的想法。只不過白羊座比較口不擇言，容易語出傷人，但對方往往無法否認白羊座說的話確實切中要害，儘管讓人一個頭兩個大，卻不難看出他們行事坦蕩，不說阿諛奉承的場面話。白羊座相當善辯，你可能以為他們會一頭栽進你所設計好的圈套，但白羊座反而會提出更多新奇的花樣，直接掌握整個對話的主導權。

天蠍座：

天蠍座的心思細膩，邏輯十分縝密，他們所說的一字一句都讓人覺得很有道理，若是對方能反駁他們的思維，天蠍座還會另眼相看，不過一般情況下，天蠍座所說出口的話都會事先推演，也想好了應對方式，讓人不得不承認他們是邏輯鬼才。背後最關鍵的原因是天蠍座有很強的勝負心，加上有一張能言善辯的嘴和絕佳的應變能力，讓他們總是能讓人心服口服。