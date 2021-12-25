即將迎接跨年，星座運勢網站「星座愛情運勢」分享，年底這段日子射手座、獅子座、摩羯座、水瓶座、處女座的桃花運非常旺，單身的人一定要把自己維持在最佳狀態，有望遇到條件優質的心動對象。

▍1.射手座

年底射手座的感情運勢真的很好，上旬日食剛結束，有的人會決定表白、結婚、見家長，或者結束一段消耗的關係。不管你的選擇如何，都是把過去畫一個句號，重新開啟新生活，你不會再敷衍、將就了，活得瀟灑、活得漂亮，讓人不被你吸引都很難，你會有浪漫的驚喜降臨，所以務必讓自己保持最佳狀態。

有的人可能跟過去喜歡過、曖昧過的人再聯絡，有的人在活動、聚會、聯誼上認識不錯的對象，打算更進一步接觸了解。很難得的是，這個月氛圍讓你充滿了好奇心和活力，會對很多人產生興趣，或者敞開心扉能跟不一樣風格的對象找到共同話題，所以關係很容易就升溫，甚至是跟熟人、朋友都有發展機會，交往試試看也許還有新風景。想提醒你的只有一點：看感覺，不要過分看條件，否則這段感情可能會比較短暫。

▍2.獅子座

在火星的幫助下，未來一段時間獅子座將成為矚目焦點，很有魅力和人氣，首先對有伴的獅子來講，接下來這段日子是比較有利備孕、生子的，所以如果有相關計劃，可以行動起來了。單身的者桃花運不僅是回暖，還像一把火，把這個冬天燒得特別熱烈，在聚會活動、朋友介紹、公司開會或者外出偶遇，都會有觸電、邂逅，所以不要宅在家，不要遲鈍，否則會錯過真愛。

另外因為金星逆行，你們在職場和工作環境下能遇到心動的概率也很高。比如這個人恰好到了你的團隊當中，在關鍵時刻做了一件讓你很欣賞也很難忘的事情，如果之前對他本來印象就不錯，或者從某個人、某個渠道那裡聽到過相關消息，就更容易升溫了，稍微有一點機會，就水到渠成在一起了。不過因為人氣高，建議要及時拒絕不可靠的示好或追求，要懂得選擇、取捨，才會把錯的人攔在門外，對的人也才有機會走進來。

▍3.摩羯座

雖然金星在你的命宮逆行，但是它跟冥王星、海王星的相位都很好，這說明你很容易找到讓你傾心、動情的那個人，關鍵是正視內心的需求，不要怕慾望，現在火星在12宮，你很容易被它變成一個彆扭的人，比如又想要感情又怕距離，又想要戀愛又怕別人議論，又想要自己喜歡的又怕別人不接納，種種問題請你仔細思考，是不是都是自己和外面世界的衝突？其實人活在世界上，就少不了這種衝突，也可以說根本沒有誰能一直一致，只是有的人和解了，而你們卻始終沒做到。那麼就從現在開始，活成你自己吧！

除了有心動的機會，可以認識有趣的人、一起經歷難忘的事。也有可能重逢舊愛，或者再次喚醒記憶，對一部分人來說，你可以正視這份感情，想復合就復合，想主動爭取就爭取，不要害怕，也不要先打退堂鼓；但對另一部分人來講，你只有徹底放下、跟過去說再見，才有更好的走來。也可以說，這段時間之所以沒有新的愛情，很可能是你沒有走出來。一個小提醒，對於剛認識的人，別先看到人家缺點，或者跟自己不同的地方，保持包容平和。人與人之間，正因為不同，才值得探索啊！

▍4.水瓶座

在火星的加持下，水瓶座社交真的太旺了，任何場合都有機會認識新人，跟人相談甚歡，遇到好玩的事和有意思的人，也讓你有了更多想法，更豐富的體驗，整個人都被帶動了，也在這個過程中，當然容易擦出火花，難在如何穩定，如果想要脫單，建議把主要任務放在了解和互動上，看看哪些人是你喜歡的、心動的，是可以培養出愛情的，哪些人更適合當朋友，更適合長久地陪伴，互相鼓勵。

上周末金星逆行，你可能就會有些想法復活了，比如被過去的感情喚醒，或者蠢蠢欲動想複合，想聯繫對方，想看他過的好不好。而且金星這個位置，很容易讓人產生僥倖心理，比如兩個人只是冰釋前嫌，但你就覺得能再度發展；再或者對方已經非單身了，你還是想入非非。如果真是這樣，我就建議大家面對現實，也不是只有這一個，我們是來尋找愛情的，不是讓自己混亂的。慢慢來，也許某個人能撫平你脆弱的人，就是你需要的人。

▍5.處女座

建議處女座年底這段時間不要跟家人發生爭執，有些有伴的可能還面臨家人反對的煩惱，或者你沒準備好，對方卻有新要求。不管是哪一種，平衡好家庭和外在關係是最重要的。金星一直在你們戀愛、自我的宮位，然後現在逆行了，從某個角度說，有助於你彌補過去的遺憾，有些沒來得及說的話，後悔沒做的事，現在可以行動了。特別是你之前曖昧過、喜歡過的人，如果對方仍舊單身，就再爭取一次吧！但如果人已經有伴了，你就別硬要聯繫，只能說走過路過已經錯過，就放過吧。

另外還有些人在冥王星的影響下，會有種「命中註定」的感覺，很浪漫，也很不同尋常，既然如此就再積極爭取一下，你們最大的問題，就是會在猶豫不決裡放掉好機會，然後人家走了，你哭了。在感情市場別再擺出冷淡高傲的態度，否則就會讓人看不透，本來對你有好感的人，也許會灰心失望，慢慢遠去了。唯一要提醒的是，最近身邊撮合你的人很多。可能有豬隊友，不要被他們影響太多，保持自己的判斷。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】