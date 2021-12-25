與人交往，有些人看重內涵，也有些人容易被好看的外表所迷惑，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座容易「色迷心竅」，經常迷失自我，被別人的容貌所吸引。

▍天秤座

眾所皆知，天秤座的人顏值較高，是人群中最受注目的焦點，同時他們也非常在意他人的顏值，並且容易色迷心竅，被長得好看的人所吸引。加上天秤座相當聰明敏捷，就算身處在複雜的社交場合也游刃有餘，還能侃侃而談，社交能力不容小覷，如此自信出色的表現吸引不少異性青睞，桃花運硬是比別人高好幾倍，是屬於很容易吸引別人，也很容易被人吸引的類型。

▍雙魚座

多情的雙魚座渾身散發著一股渾然天成的神祕感，骨子裡有著浪漫的基因，生來就非常感性，在情感上也能游刃有餘，可說是情場高手。而這種天生的魅惑力，讓雙魚座更加色迷心竅，加上本身對於情感的渴望，以及喜歡一切浪漫唯美的元素，容易在燈光美氣氛佳或是在酒酣耳熱之際，迅速墜入愛河而無可自拔。

▍金牛座

金牛座做事小心謹慎，在很多事情上經常出現猶豫不決的一面，但是他們在情感方面卻是十分大膽，往往容易色迷心竅、迷失自我。對於金牛座來說，愛情就像是蜂蜜一樣甜，將他們迷得神魂顛倒，在情感關係中，金牛座不僅沒有一絲膽怯，反而容易被長得好看的人所吸引，遇見心儀對象就會以迅雷不及掩耳的速度主動出擊。