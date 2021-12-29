星座運勢網站「鬧鬧每日星運」分析，射手座、雙子座、白羊座、摩羯座、獅子座的女人非常有男子氣概，不但能力強、講義氣，甚至男友力十足，比男人還要可靠。

▍1.射手座

射手女的性格不拘小節，小時候常常和一群男生混在一起玩，有時甚至玩得比男生還更野，長大後依然很很豪爽，與人相處時直來直往，說話直率又大聲，要她擺出淑女的樣子簡直是不可能的任務。

▍2.雙子座

雙子女的個性有很多面相，她可以是甜美的妹子，也可以是豪爽的猛漢，別被她可愛的外表欺騙，她的內心說不定住著霸道總裁或是臭直男的靈魂，甚至像個阿伯一樣老成。

▍3.白羊座

白羊女絕對不容許自己被性別限制，許多事情會認為自己能做得比男性更好，面對競爭時會顯得鬥志滿滿，非得和男人爭個你死我活，遇到不服氣的事情會直接開吵，甚至動手打人，完全就是個男人婆。

▍4.摩羯座

摩羯女很獨立，面對再大的困難也想要靠自己的力量解決，她們不來小鳥依人那一套，隨時保持冷靜和理性，把手邊的事情井井有條的處理妥當，不讓自己被情緒干擾，甚至許多時候比男人還要可靠。

▍5.獅子座

獅子女渾身充滿霸氣，彷彿天生的領袖一般，她們的能力很強，甚至能讓許多男人心甘情願認輸，如果被她認定是好友，還會激起她的保護慾，如果有人來找麻煩，她二話不說會立刻挺身而出，非常講義氣。