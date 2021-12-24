有些人交往後，會希望給彼此多留點個人空間，不要因為談戀愛而失去自我，不過《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座男，會循序漸進的將另一半「改造」成自己心中的理想情人，過程中不僅控制慾強，也很愛說教，經常讓女友無所適從。

▍天蠍座

天蠍男對女友控制慾強，另一半的生活大小事，他都不會輕易放過，並且會仔細觀察女友每天的狀態，完全掌握女友的行蹤，只要一不合他意就會開啟囉嗦模式。雖然天蠍男的出發點是想要保護對方，但是太過緊迫盯人，反而會適得其反。

▍摩羯座

摩羯座對外人根本是「省話一哥」，就算看不順眼也懶得多說一句，唯獨對待女友就變身成說一不二的嚴肅教官，舉凡穿著太暴露、太晚出門，都會長篇大論的不斷說教，讓女友以為自己多一個爸爸。

▍獅子座

獅子男本來就喜歡當意見領袖，談戀愛時同樣希望女友能對自己千依百順，尤其在公開場合更希望女友給足自己面子，事事以自己的意見為主，表現得十分霸道，但是私底下的獅子男關起門來就會化身成撒嬌的貓咪，反差非常大。

▍處女座

處女男本身就很愛碎碎念，如果另一半的行事作風讓他看不順眼，就會開啟說教模式。不過若是女友個性比較霸道，或是把他的話當耳邊風，他就會默默將事情撿起來做，骨子裡算是個貼心的男友。