有些人對於另一半犯錯、甚至出軌，即便難過也會選擇原諒，但也有些人對愛情要求很高，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座有感情潔癖，一旦關係出現裂痕就會果斷分手。

▍金牛座

金牛座對待愛情，態度相當認真，眼睛裡容不下一粒沙子，因此感情中若是另一半踩到自己的地雷，即便再愛也會忍痛提出分手。因為理性至上的金牛座深知，就算因為各種原因復合，心裡的創傷依舊好不了，還不如就此打住，別再互相拖磨。

▍白羊座

個性直來直往的白羊座之所以好哄，只是想找個台階就此緩和彼此的關係，不過一旦觸及他們的底線，自尊心強的白羊座說什麼也不可能妥協原諒，就算分手免不了傷心難過，但他們認為，有些要堅持的東西還是要堅持住。

▍天蠍座

天蠍座很會記仇，所以一旦感情產生裂痕，且裂痕大到短時間無法讓天蠍座接受消化，他們說什麼也不可能重新復合，因為他們無法對傷害過自己的人產生好感和信任，就算早已事過境遷，但過往的創傷時時提醒著天蠍座彼此之間橫著一道鴻溝，倒不如果斷分手，給彼此一個痛快。