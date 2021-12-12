每個人面對感情時的態度、行動都有所不同，有些人遇到喜歡的對象，就會非常積極主動去追求，完全不在乎是否會被拒絕；但也有些人比較保守、內斂，不敢主動踏出第一步。命理網站「螢火蟲星座神婆」發文分享，巨蟹座、天秤座和處女座的人寧願一輩子暗戀，也不願意主動把愛說出口。

1、巨蟹座

巨蟹座個性溫柔內斂、情感細膩，所以總是會考慮太多事情，導致愛上一個人以後，他們寧願默默付出，也不願說出口，一直處在被動狀態，害怕自己一告白，雙方就會連朋友都當不成，因此巨蟹座很「擅長」暗戀，對他們來說，與其承擔告白失敗的痛苦，不如自己一個人偷偷喜歡，還比較快樂、輕鬆。

2、天秤座

天秤座的社交能力雖然很好，遇到喜歡的對象卻沒辦法大膽表白，反而一直和對方維持好朋友的關係，他們在感情中總是猶豫不決，就算在腦海裡彩排100次告白的場面，最後也還是說不出口，愛面子的他們寧可一輩子暗戀，也沒有勇氣告白，害怕對方會拒絕自己，而把內心澎湃的愛意全部隱藏起來。

3、處女座

處女座個性謹慎，事事都想要追求完美，所以在感情中他們表現得很保守，如果對方沒有主動跨出第一步，他們絕對不會輕易告白，處女座在感情中也很沒自信，擔心自己不夠優秀而被拒絕，而且他們認為「就算自己喜歡對方，但對方對自己沒有意思也沒用」，既然如此，還是乾脆把愛意藏在心裡好了。