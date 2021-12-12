星座運勢網站「星座愛情運勢」分享，金牛座、雙子座、處女座、摩羯座在2021年底的桃花運最旺，單身者有很高的機率能遇到令你心動的優質對象，在年底有望脫單，與對方展開一段甜蜜浪漫的戀情。

▍1.金牛座

雖然今年在感情方面的起伏較大，沒有預期中那麼穩定，不過好在天蠍座新月之後，金牛座的桃花將迎來大反轉，高品質桃花盛開的時期即將到來。越到年底，金牛座愛情的機遇越好，不必因為之前的不順利而選擇降低擇偶標準，更不要心急，越能耐心等待，越會有不錯的桃花願意為你綻放。

▍2.雙子座

雙子座在感情裡一直把自己保護得太好，不敢輕易付出真心，也容易感到迷茫，其實這一切都源於沒有遇到那個對的人。這次的新月會為雙子座送來關於感情的好消息，你在長輩面前的好感度會急速攀升，有機會在家庭聚會，或是去朋友家走動時，被長輩介紹合適的對象，建議大方表現才不會錯過幸福。

▍3.處女座

新月過後，處女座的桃花運會上升，追求者不請自來，有機會體驗到怦然心動的感覺，或是愛情突然從天而降的喜悅。年底可多留意助你一臂之力的貴人，其中與你情投意合的年長異性對你幫助最大，也易擦出愛情火花，但不要要求過多、標準太高，小心錯過有緣人。

▍4.摩羯座

天蠍座新月，會讓摩羯座的感情出現一些變動，值得慶幸的是這個變動是往好的方向，會讓你有更多機會結識新朋友，讓周圍的人看到你的優點。在這段時間裡，你對異性的吸引力急劇攀升，如果能放開自己，在穿衣打扮上多下功夫，就不用擔心沒人追求。只要不被過往認知和他人誤導，年底你脫單的機率會很高。

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