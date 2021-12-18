面對感情，有人態度隨和，就算沒有動心，但是面對追求者的攻勢，不拒絕也不主動，簡直是天生的曖昧高手。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，最不懂得拒絕曖昧，讓人無所適從。

▍天秤座

天秤座一般顏值都不差，加上與人為善，身邊充斥著各式各樣的桃花，更別說他們有嚴重的選擇困難症，很難拒絕一些說不清的曖昧，一方面是擔心傷害到對方，另一方面也確實受到誘惑，所以會找藉口合理化自己的行為，不去切斷這些自己本身也覺得不對的關係。

▍雙魚座

雙魚座有時候會分不清曖昧和愛情的區別，容易錯將曖昧當作愛情而捨不得拒絕。加上雙魚座天生多情，曖昧對於他們而言確實很有吸引力，最開始可能是抱著玩玩的輕鬆心態，但隨著不自覺深陷其中，最後反而會因為曖昧無法讓自己滿足而感到痛苦糾結。

▍雙子座

雙子座就像隻花蝴蝶一樣四處放電招惹曖昧，最主要的原因是他們在愛情中，看重感覺大過於責任，尤其是曖昧那種若有似無、旖旎誘惑的飄飄然，對於他們來說十分難以抗拒。一旦雙子座有點動心，就會順著感覺走，畢竟曖昧也不是確定關係，無形中給了雙子座更多放肆的藉口。