【愛傳媒朱亞君專欄】文筆好，真的很重要。這事別無他法，唯有讀書。

以愛之名，利用你的善良，行「操控」與「剝削」之實。這就是渣男。那個人身上的多張「面具」，都有脈絡可循，認清並遠離這些變態的愛情詐取吧。你的愛沒有錯，錯的是病態人格渣男。

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伴侶出軌是許多人難以走出的傷痛，你心裡有千萬個為什麼？你震驚錯愕、你悲憤自責，然後你替他找理由。是他得寸進尺，還是原諒了他的你太傻？婚姻裡的融洽不會是忠貞的保證書。

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在愛情裡有個灰色地帶叫做「曖昧」。曖昧會上癮，曾經曖昧，就習慣了曖昧。這情感裡有雜訊，你就該斷了這自欺欺人的包裝。對曖昧心軟，就是對你自己殘忍。

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妳還在等妳的苦盡甘來嗎？他們說妳應該做個好女孩，要求妳做個好太太、好媽媽，以愛之名要妳低調，婆媳之間弱弱相殘⋯⋯揮別這些無止盡的「應該」牢籠吧，沒有人可以為另外一個人的人生負責。沒有「應該」。

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『一切都是有跡可循，只是我視而不見』。受傷是一種成長。重點是走出來。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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