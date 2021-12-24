台股今盤中攻上1萬8039點，創歷史新高，午盤漲勢收斂、收在1萬77961點；富邦集團董事長蔡明忠今出席「富邦60創罩價值」體驗活動時，媒體問及對台股的看法，他表示，台股「萬八」應該不會太困難，很多人還有更高的期待。

由於變種病毒Omicron在各國持續擴散，全球景氣復甦再添變數，在耶誕節前夕，蔡明忠認為，迎接新的一年，很多人仍認為明年是不安定的一年，不過，蔡明忠仍鼓勵大家要樂觀期待。

富邦金控創新運用口罩廢料製作「正能量手機充電板」，做為60週年員工紀念禮品，今於臺北文創穿廊展開為期三天（24日至26日）「富邦60創『罩』價值」體驗活動，現場展示廢棄口罩循環再製變身手機充電板的過程，自動化機台「環生零耗機miniTRASHPRESSO」更是全球首度亮相；除蔡明忠外，中華民國企業永續發展協會秘書長莫冬立、小智研發執行長黃謙智也都出席活動，邀請民眾體驗創新科技賦予廢棄物再生的神奇力量。

蔡明忠致詞時表示，COVID-19疫情這兩年來席捲全球，也衝擊台灣人民的生活，富邦集團除了擴大捐贈醫療資源支持防疫之外，更注意到廢棄口罩對環境造成的負擔。

適逢今年是富邦60週年，特別與擅長運用科技解決垃圾問題的MINIWIZ小智研發公司合作，運用創新技術將廢棄口罩消毒處理，再製成「正能量手機充電板」，做為員工紀念禮品。

蔡明忠進一步指出，藉此活動也希望讓更多人了解循環經濟對於環境的助益，並藉由創新的充電板設計，喚起大家對於用電的思考及對於永續的重視。這也呼應富邦金控致力落實「低碳」的策略，持續扮演永續經營與責任金融的領航者。