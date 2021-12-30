台股今天封關，在量能萎縮下，指數以18218.84點作收，下跌29.44點，跌幅0.16％，成交金額2631.67億元。今天同步收周線及年線，本周上漲257.2點，周K線連二紅，指數今天盤中創下史上新高，2021年總計上漲3486.31點，漲幅23.66％。

行情將進入2022年，就2022年的經濟成長來看，國際上IMF將預估全球經濟2021年增長5.9％，2022年增長4.9％，IHS Markit預測2021年全球經濟成長5.5％，2022年則成長4.2％。台灣主計處預期今年全年經濟成長6.09％，上修0.21％，預測2022年GDP成長4.15％，中經院預估2021年GDP為6.05％。

國泰證期顧問處協理簡伯儀認為，整體來看，明年經濟成長率都較今年下降，不過，由於1月仍處於財報空窗期，題材仍有表現機會，觀察過往10年統計數字，1月電腦周邊族群平均上漲90％，電機、電子等上漲機率80％，電子次族群中零組件、通路表現佳，至於玻陶、油電燃氣、生技股上漲機率小，上漲機率大的電子族群可以擇優布局。

技術面方面，台股11月下旬啟動一波漲勢，指數上漲1100點，短線指標進入高檔區，加上量能無法延續性溫和放大，留意量價表現。接下來進入12月及2021年全年營收公布，今年營收大致底定，短線仍聚焦今年具題材及展望佳的族群，但留意農曆年前長假效應。