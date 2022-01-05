外資真的愛台股。金管會5日公布，2021年12月外資淨匯入47.51億美元（約合新台幣1312億元），且11及12月連二月淨匯入金額合計達108.49億美元，累計2021年全年外資共淨匯入210.5億美元（約合新台幣5814億元），創2009年之後，即12年來外資單月最大淨匯入量，也是史上單年第五大金額。

到2021年12月底，外資累計淨匯入2295.55億美元，續創歷史新高存量，即有新台幣6.34兆元的外資，仍在國內投資台股，若今年1月仍持續淨匯入趨勢，外資存量將首度衝破2300億美元的大關。

12月陸資亦有淨匯入1028萬美元，累計到12月底陸資淨匯入餘額為4115萬美元，距其5億美元投資上限，仍有極大空間。

外資往年12月一向是放耶誕假期，淨匯入機率或金額通常不高，但2021年11月及12月外資都呈現大額淨匯入，11月及12月合計淨匯入量108.49億美元是創2005年之後，即16年來同期最大淨匯入量，也代表外資仍看好2022年開年的台股表現。

但外資對股票有進有出，金管會統計，2021年外資累計是賣超上市股票約新台幣4490.06億元，賣超上櫃股票約新台幣480.37億元。