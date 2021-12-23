王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，指控他約砲、召妓等渣男行徑，連身邊的人都慘遭波及，其中徐若瑄不滿被影射是李靚蕾所稱的已婚人妻，氣得三度發文聲明，對此，網紅廣告小妹表示，徐若瑄和李靚蕾的說詞有出現「邏輯脫鉤」，認為徐若瑄沒有騙人，但也沒有完全坦白。

廣告小妹在臉書發文表示，她身為徐若瑄的粉絲，看到對方的第3次聲明後卻十分傷心，她在和好友討論過後得出2點結論，「1. 蕾神指的是婚前，不是婚後。2. 徐若瑄只提婚後，不提婚前。」透露徐若瑄讓兩者之間的邏輯脫鉤是故意的，「不是她不懂是她不能承認，會傷害到自身利益。」

廣告小妹坦言，覺得徐若瑄把粉絲們當白痴，「她沒有騙人，卻也沒有坦白。她後續的三篇聲明都是在警告網友（包括粉絲）。因為曾經真心支持過，當不被尊重的時候才會這麼難過。」貼文一出引起廣大迴響，不少網友都認同她的說法，「真的！徐讓我好傷心，綠茶婊享受眾星拱月的感覺，不懂（或假裝不懂）人際分野」、「跟人夫（人妻）保持距離才是最好的選擇」。

一番言論還釣出王姿允醫師回覆：「沒錯！婚前p友婚後朋友，應該沒有任何人妻可以接受，一般都會避嫌，我覺得徐要澄清就該澄清『婚前並不是p友關係，只是朋友，婚後當然更不可能有介入婚姻的情事。』這樣才對吧？不過如果婚前真的有過友達以上的關係，當然不能這麼說，只能陳述婚後只是朋友的事實。不澄清婚前的關係真的讓粉絲傷心」，一語道破徐若瑄澄清文盲點。