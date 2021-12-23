【互動直播室】前狗仔爆料！跟拍王力宏涉召妓實錄 慘遭威脅敢洩密就告

王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，指控他約砲、召妓等渣男行徑，女方更多次提供有力證據，包括王力宏手機裡的對話截圖，有網友推測李靚蕾能拿到這些證據，很可能是王力宏親手奉上，更指出精確的時間點，頓時在網路上引發討論。

網友分析，從2個時間點可以觀察出李靚蕾都是用王力宏的舊手機，第一個時間點是2019年9月21日，當時王力宏用XS Max發出最後一篇微博貼文，接著李靚蕾9月24日就用XS Max在微博發文，因此推測是王力宏換了新手機，將舊手機給李靚蕾用。

網友由此推測王力宏是將手機交給李靚蕾使用。(合成圖/翻攝自王力宏、李靚蕾微博)

第二個時間點則是今年10月1日，王力宏原先用12 Pro Max發文，下篇開始則變成13 Pro Max，而李靚蕾12月18日久違在微博發文，則開始用12 Pro Max，疑似是又接收了王力宏的舊手機，網友指出，李靚蕾手上握有那麼多證據，很可能是王力宏在交接手機時沒有將資料都刪乾淨。

王力宏換了新手機後，李靚蕾疑似又接手舊手機。(合成圖/翻攝自王力宏、李靚蕾微博)

但也有網友認為，王力宏不像是會那麼粗心大意的人，他是自戀型人格，很可能是故意將部分資訊留下來，想要炫耀自己的戰績，沒想到卻意外成為前妻最強而有力的武器，然而這些說法都未獲得證實。