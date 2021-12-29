男星孫協志和夏宇童緋聞傳了3年，儘管未對外認愛，但多次被拍到同框出門的畫面，兩人也不忌諱同台合作，早已是公開的秘密。近日，他現身直播拍賣主「丟丟妹」的直播，鬆口洩漏想再婚的念頭。

丟丟妹昨（28日）錄製中視節目《飢餓遊戲》，趁空檔在臉書開直播與網友互動，此時孫協志從後方冒出，索性一起加入直播，25歲丟丟妹得知孫協志將44歲，露出不可思議的表情大呼：「你都可以當我爸了耶，你早點生就OK。」

既然談到年紀的話題，丟丟妹乾脆順水推舟，丟直球問孫協志什麼時候要結婚？孫協志當場愣住，有點結巴的回：「我...我…我隨緣，我盡力而為。」丟丟妹再問：「有要結婚嗎？」孫協志斬釘截鐵地回：「我當然還是想啊，這是一定要的。」那什麼時候結婚？孫協志想了一下，揮揮手說「隨遇而安」，丟丟妹不死心，再問有下跪了嗎？孫協志哭笑不得地回：「這種事怎麼能說呢？」丟丟妹一聽驚呼：「那就是有囉？」孫協志趕緊搖頭否認，「沒有沒有沒有！我跟你講，該跟大家分享自然會分享，但現在一切都順順的，這樣子就好了。」

孫協志過去在感情中重摔一跤，一度走不出憂鬱情緒，在家痛哭撞牆久久不能自拔，還展開一場自虐療傷之旅，走遍曾經擁有美好回憶的地方，直到2018年與夏宇童擦出愛火，至今穩交3年，外界都很期待他們能開花結果。