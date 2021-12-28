前立委在臉書貼文指「台鐵EMU900新車上路，7個月故障684次」；台鐵表示這是去年10月30日EMU900運抵來台之後，試車期間的驗證過程；絕非黃國昌所謂的「今年5月至11月發生」的故障。

台鐵今天中午貼出新聞稿表示，有關民眾在臉書貼文「EMU900新車上路，7個月故障684次」一節，所稱「故障684次」係試車期間台鐵試車人員及第三方專業認證及驗證單位（IV＆V）所列之車輛製造瑕疵，台鐵均已嚴格要求改正，並非故障，特予澄清。

新聞稿指出，自EMU900新車交車以來，台鐵與IV＆V單位共同嚴格把關，在交車測試期間找出車輛製造上缺失或瑕疵，再據以要求車商改善，因此所列缺失將鉅細靡遺涵蓋各個層面，若有發現影響行車安全缺失，則將依約要求暫停試車，直至改善完畢為止。

新聞稿指出，在台鐵試車小組及第三方認證及檢查證單位嚴格要求下，EMU900車隊3月30日取得IV＆V公司核發的安全營運證明，陸續投入營運的車輛並由車商負責保固責任中，後續營運中若有任何需改善之處，台鐵局將持續依約嚴格要求車商完成改善。

「沒有說新車進來百分之百沒缺失的，那是騙鬼啦！」台鐵機務處處長陳詩本對本報表示，新車進來後都會做靜態測試、動態測試、運轉測試等，以EMU900為例是去年10月30日運抵來台，今年4月營運，中間半年時間就是在測試。測試期間一定有很多缺失，螺絲沒鎖緊、掉漆、扶手有些地方沒磨平會割人等等，我們就會記錄起來，影響行車安全者會在營運前請車商改善，之後也會有驗收和保固條款；營運後也會檢修，滾動式檢討。他不知道對方怎麼拿到這些資料，但這些絕對是之前的資料。