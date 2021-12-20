「蕾神之錘」引爆各界熱議，「疑似小三」的By2妹妹Yumi更深涉戰火中，發文風格霹靂的女人大律師李怡貞昨(19)日發文回應指出，男友跟別的女人長年交往並且懷孕，確實配「自稱」最佳前任女友，她戲謔稱Yumi「絕對不是小三」，因為「婚前沒有小三這種定義」；她並透露「確實有人來接洽」，但她已經拒絕，才能保持超然公正立場評論。

Yumi表示自己和王力宏是在2012年交往，強調「我與王力宏先生不存在任何不正當的關係，我是他結婚前正式交往的女友。」後來男方結婚後，自己就斷了與對方的聯繫，不過說法卻被李靚蕾發出2015年兩人在Whatsapp的對話截圖，她甚至將大頭照換成捧奶裸照誘惑，這令Yumi自清長文的可信度大打折扣。

李怡貞針對此事分析指出，「自己(Yumi)的男友(王力宏)跟別的女人(李靚蕾)長年交往並且懷孕，然後被分手一個月後男友還立刻與帶球女友結婚，真的確實配『自稱』(為)『最佳前任』，(Yumi)絕對不是小三，婚前沒有小三這種定義」，依舊不改其一貫霹靂敢言作風。

女人大律師李怡貞戲謔稱Yumi「絕對不是小三」，因為「婚前沒有小三這種定義」。（圖／截取自女人大律師李怡貞臉書）

被外界關注是否有人找她幫手？李怡貞對此則留言透露：「其實確實有人來接洽了，我已經拒絕了」，如果被任何一方委任，基於律師倫理，就無法繼續評論此事，「導正視聽的社會責任大於私益」，也避免被外界說目的性蹭王力宏熱度，「我只說我想說我該說我想說的話。」暗示自己不願助紂為虐當「蓋世英雄」。

此外，李怡貞表示自己接名人案件都是不曝光比較多，或是事後才曝光，「不就還好老娘跟李靚蕾一樣不缺錢，很難被收買。」她又在留言爆料說：「所有風向確實都在幫著力宏，有聲量有平台的人一齊操縱輿論，導向都是李(靚蕾)是蕭叮噹(瘋女人)，這就是為何我還是要持續發聲的原因。」仗義執言態度贏得留言區一片網友讚聲。