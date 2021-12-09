運勢命裡網站《靈匣網》指出，水瓶座、摩羯座、天蠍座的人肆意妄為、特立獨行，雖然脾氣很大，但卻有任性的資本，他們對自己有明確的認識，並非毫無理由地亂發脾氣，加上他們的能力強大，大家也就只能包容他們的脾氣。

水瓶座

客觀來說，水瓶座是一個能夠跳出當下環境，理性看待問題，思考問題的星座。並且在其他人都深陷情緒或者是輿論的時候，他們總能另外尋求其他的方法或途徑，找到破局的關鍵點。他們的確是怪，但是這種怪，讓他們有獨立思考的能力，不會隨波逐流。

而這種獨立思考的能力、與眾不同的生活方式，也讓水瓶座成就了自己。雖然按照自己的想法去活很難，但是堅持就能有改變。他們的確脾氣不好，在很多人眼中很怪異。但是他們在某些方面能力很強，會讓他人心甘情願承受他們的怪脾氣。

摩羯座

摩羯座這個星座，總是給人一種不近人情的感覺，非常地高冷。而他們也是隨著年齡增長，越來越有地位的一個星座。大器晚成是對摩羯座最好的形容，但隨之而來的，也是他們脾氣的增長。

在歲月的洗禮當中，摩羯座已經明白該如何做自己。對於看不慣的事情，自己已經有了拒絕的權利，這也是他們最渴望的生活。所以這個時候的摩羯座，的確脾氣不太好，甚至會因為對方說錯一句話而大發雷霆。但是不得不承認的是，這個時候的摩羯對很多事情是有獨到的見解的，對於很多年輕人來說很有幫助，不過想要獲得摩羯的幫助，就必須忍受摩羯的脾氣。

天蠍座

要說十二星座中最有個人風格的星座，天蠍座首當其衝。他們不僅氣質獨特，在脾氣上也是獨樹一幟。很多天蠍座都是非常有脾氣的，而且越是有本事的，脾氣越大。並非是因為天蠍座擺架子，而是因為他們拒絕一些無意義的社交。

天蠍座深諳人性，為了避免自己的時間和精力被浪費，壞脾氣也是一種拒絕的方式，讓很多人聞風喪膽，但只有那些足夠真心的，能夠承受天蠍座考驗的人，才能真正的得到天蠍座的幫助。雖說天蠍座的脾氣不小，但他們如果決定幫你，也一定會給你值得的幫助，不會讓你一無所獲。這就是天蠍，有脾氣，但更有能力。