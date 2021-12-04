太平區公所4日於太平買菸場舉行「圓形的奧秘-陳庭詩創作」及「2021太平鐵工藝術節成果」聯展，活動現場熱鬧精彩。（太平區公所提供／張妍溱台中傳真）

台中市太平區公所4日於太平買菸場舉行「圓形的奧秘-陳庭詩創作」及「2021太平鐵工藝術節成果」聯展。陳庭詩展出內容包括，鐵雕、壓克力、版畫等，計43件作品，另展出鐵工藝術節51件作品；太平區長許貴芳說，參展學生除認識在地五金製造產業特色，並走入社區工廠，展現創意。

太平區公所指出，「2021太平鐵工藝術節成果展」今年分為匠師、團體、傳承等3組，參選作品共有51件，經專業委員評選出24件優秀作品，包括鐵藝特優獎5件、鐵藝優選獎7件、鐵藝佳作獎12件等，展出日期自即日起至2月28日止。

太平區長許貴芳表示，除了有中興社區、太平工業區廠商協進會等五金匠師或團隊參加匠師組、團體組外，另增設傳承組，邀請在地國立勤益科技大學文化創意事業系及慈明高中廣告設計科學生加入，與社區五金匠師搭配創作鐵雕。

其中，作者劉滄棋的「螞蟻雄兵（團結力量大）」，獲匠師組鐵藝特優獎，以石頭與鐵件創作出狀似螞蟻的複合鐵雕；而淙元不銹鋼公司「游魚遊戲」，獲團體組鐵藝特優獎，利用金屬沖孔留下的廢圓鐵片，拼接成魚形鐵雕，輪廓生動，彷彿魚在水間嬉戲，自在快活。

傳承組鐵藝特優獎則是匠師周家旭與勤益科大黃梓恩等共同創作的「鳥榕頭的記憶-鐵樹銀花」，以太平古名「鳥榕頭」為設計發想，將廢鐵、石、蛋拼接成一棵鐵樹，以此作為對於地方的一種尋根朔源的精神表現。

許貴芳表示，報名參加太平鐵工藝術節的學生，以太平人文地產景之特色以及工廠五金廢鐵等各式媒材發想，進而設計、創作鐵雕藝術作品，以年輕人的創意思維，為傳統五金製造產業注入更多美學養分及青年世代的充沛活力。

焊鐵大師陳庭詩發揚大師「棄物化生」、「藝術再生」精神，展覽主題為「圓形的奧秘」，圓形的因子湧現其構思作品和相關運用展期，自110年10月6日至111年4月6日。