一年一次！「曼迪耶誕動漫祭」再次登陸台中！本次由超人氣小學生《名偵探柯南》領軍，集結《犬夜叉》、《庫洛魔法使》、《火影忍者》、《新網球王子》等經典作品，更涵蓋《戀與製作人》《歌之王子殿下》《IDOLiSH7-偶像星願-》等偶像遊戲動畫，就是要滿足各年齡層粉絲的喜好！現場超過千種台、日版周邊限量商品，現場消費滿額，還有機會獲得筆記本、毛毯等精選好禮！好康當然不只這些，還有粉絲最愛的拍照主題牆，讓你怎樣拍都開心，假日更大手筆加碼人偶見面會，快清空你的行事曆，超可愛的皮卡丘、Sirotan海豹小白、柯南在這裡等你喔！ 日本最新商品同步到！柯南、庫洛超推薦禮物單品奉上！

↑《犬夜叉》。（曼迪提供）

「曼迪耶誕動漫祭」歡樂登場，《名偵探柯南》、《庫洛魔法使》、《火影忍者》、《戀與製作人》、《犬夜叉》上千種周邊商品一次到貨！名偵探柯南BP Q posket公仔，珍珠光澤質感搭配Ｑ版水汪汪大眼，不下單怎麼對得起自己；日本最流行的透明撲克牌、由場面圖構成的拼圖，一起挑戰腦袋極限！庫洛魔法使皮件皆採用真皮材質，妝點象徵小櫻戰鬥服裝的紅白相間緞帶，不管送禮、自用都完美！耶誕風燙金馬克杯、實用度極高犬夜叉皮質證件套及Sirotan托特包，都是耶誕送禮的最佳選擇！想知道現場還有哪些秘密周邊商品，快來挖寶帶回家！

↑《Sirotan》托特包暖暖的好想摸摸。（曼迪提供）

《戀與製作人》帥到飛起來。（曼迪提供）

皮卡丘人偶報到！

《戀與製作人》全系列周邊商品完整到貨！愛他就要把好好珍藏，本次推出製作人們最期待的珍藏周邊，典藏明信片書、角色３入海報組、複製簽名收藏卡…每一樣都讓人愛不釋手，希望能好好收藏。現場特別規劃角色收集章，集滿五款印章購買任一款《戀與製作人》商品，還可獲得限量耶誕卡！ 《戀與製作人》 角色紀念章＆ 耶誕卡 曼迪耶誕禮送送送 ! 滿額、電影海報等你來拿 皮卡丘、柯南、小白現身！超卡哇伊人偶陪你過耶誕/新年。

↑《庫洛魔法使》皮件優雅精緻呈現大人的浪漫。（曼迪提供）

↑《名偵探柯南》透明撲克牌。透明的！？（曼迪提供）

「曼迪耶誕動漫祭」除了主題情境牆讓粉絲拍得過癮，限量精品讓人買到瘋狂，周周還有假日限定活動，獨家限量贈品就是要讓大家拿得開心。別忘了還有皮卡丘、柯南、Sirotan人偶輪番上場與粉絲相見歡，想知道更多詳細資訊，請密切注意曼迪傳播官網及臉書公告！

【特別企劃活動】

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↑《Sirotan》耶誕風絨毛今年節飾就是她了。（曼迪提供）

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↑《犬夜叉》帆布版畫奇幻浪漫。（曼迪提供）

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【曼迪耶誕動漫祭 資訊】

地 點：西屯區台灣大道三段301號 新光三越中港店 10F天空劇場

營業時間：週一～週五 11:00~22:00 週六、日及國定例假日 10:30～22:00 ＊以新光三越中港店營業時間為準

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