搶佔雙十二消費商機，玉山銀行特地在本月於多家電商通路推出信用卡優惠活動。本月持玉山U Bear卡於PChome線上購物、momo購物、蝦皮購物、YAHOO！購物中心、淘寶消費滿額，最高享10％現金回饋（需登錄）。
另外，使用Pi拍錢包App綁定玉山Pi拍錢包信用卡於Pchome24h購物，單筆消費滿2萬，加碼享600P幣回饋，活動期間限回饋乙次（需登錄）。
玉山銀行在電商通路專屬活動方面，包括PChome12/9~12/16期間的單筆分期滿13888元贈1212元刷卡金；momo12/10~12/14期單筆分期滿13888元贈1212元刷卡金；蝦皮購物12/1~12/15期間單筆滿20000元贈1500元刷卡金；Yahoo！奇摩購物中心12/8~12/12期間單筆分期滿13888元贈1212元刷卡金；本月於Amazon.com單筆滿150美元（含）以上，輸入折扣碼結帳金額現折20美元。
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