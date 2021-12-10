居家防疫帶動網路購物頻率增長，據資策會產業情報研究所（MIC）發布之最新調查，高達近7成（67.2％）的消費者常參加電商購物節，且計畫性購物比例逐漸上升，亞太電信表示，數位門市受惠雙11節慶帶動購物熱潮，雙11期間申辦量較平日增加6成，這次瞄準雙12商機，針對銷售常勝軍方案，推出快閃優惠，回饋用戶，同時樂觀看待雙12買氣。

亞太電信表示，該公司的虛擬通路為業界最積極導入數位轉型之平台，透過跨業合作，結盟萊爾富及全家便利商店，進行O2O虛實整合，從線上申辦下單、線上/超商身分驗證、超商取卡購卡、門號自助開通，提供全數位化申辦服務，網路下單到開通門號僅需10分鐘，稱霸業界數位門市。

亞太電信數位門市用戶透過數位化流程申辦比例高達7成，顯見消費者購物行為轉向線上，搭配線下整合，提供多元消費渠道，便利貼心體驗，也成為消費者購物的重要考量。