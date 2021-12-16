汽車半導體領導廠商恩智浦半導體今日宣布與富士康工業互聯網（簡稱工業富聯）展開策略合作，將汽車轉型終極智慧邊緣設備。恩智浦將為工業富聯提供汽車電子相關技術，進而加速實現下一代創新互聯汽車的願景。

策略合作初始階段將側重於開發奠基於恩智浦i.MX8QMax的全數位電子座艙（full digital cockpit）解決方案，此平臺包含數位儀表板（digital cluster）以及抬頭顯示器（HUD）系統，協助國際市場領先的汽車OEM與Tier One為用戶創造舒適安全的車內體驗。此全數位電子座艙平臺目前積極朝2023年量產目標努力。雙方未來計畫將合作領域擴展到基於UWB的安全汽車門禁（smart car access）、以及以恩智浦領先的雷達解決方案實現的安全自動駕駛。

工業富聯執行長鄭弘孟表示，工業富聯向來致力為客戶提供以自動化、網路化、平臺化、大數據為基礎的科技服務解決方案，並持續引領跨產業、跨領域的應用平臺創新。我們相信未來新能源車以及各項新興科技應用之發展，除了與平臺算力(Computing Power)息息相關，系統整合、資通訊融合、能源管理也至為重要。我們很高興與恩智浦半導體攜手創新，希望本次合作不僅開啟雙方在汽車電子領域的長期策略夥伴關係，也期望未來與恩智浦探索更多合作模式以及商業機會，共同推動未來汽車互聯技術創新。」

恩智浦半導體執行副總裁Ron Martino表示，作為全球領先汽車半導體供應商，恩智浦將其在汽車安全、數據安全和品質方面的強大傳統與汽車領域（vehicles domains）創新相結合。很高興與科技服務領域的領先廠商工業富聯合作，以基於恩智浦 i.MX 8系列處理器的全數位電子座艙（full digital cockpit）解決方案為起始，透過提供系統級解決方案，為長期策略合作揭開序幕，進而為實現下一代汽車創新設計奠定良好基礎。