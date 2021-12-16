宏達電宣布，旗下VR內容平台VIVEPORT與萬代南夢宮影業將共同打造的世界第一部以女性高爾夫為主題的原創動畫《BIRDIE WING高爾夫少女的故事》（暫名），確定將於明年推出。

宏達電旗下Viveport在2021年4月與萬代南夢宮影業建立策略聯盟後，希望為消費者提供更廣泛的虛擬體驗，雙方第一個合作案為日本原創動漫IP《BIRDIE WING高爾夫少女的故事》（暫名），該劇監製為曾經製作《忍者寶盒》與《砂漠奇兵》的稻垣隆行，劇本統籌則為曾製作構成《機動戰士鋼彈00》與《我的英雄學院》的黑田洋介，《BIRDIE WING》的宣傳已經於12月初展開。

Viveport總經理林俊吳表示，《BIRDIE WING》是Viveport與萬代南夢宮影業合作的第一項成果，它不僅是Viveport投資的第一部動漫IP ，也是全球首部針對女子高爾夫運動而推出的原創動漫，《BIRDIE WING 》將為宏達電的元宇宙內容佈局寫下重要里程碑。

萬代南夢宮影業總裁兼總經理尾崎雅之指出，萬代南夢宮影業一直在原創動畫作品投注心力，這次結合Viveport 團隊的創新技術共同打造的女子高爾夫原創作品《 BIRDIE WING》只是第一步，未來也期待能加深與Viveport 的合作，為全球消費者帶來跳脫2D框架、絕無僅有的動畫體驗。

宏達電表示，Viveport與萬代南夢宮影業的夥伴關係除了共同開發動畫內容、製作和發行，也會共同發掘全球的新商業機會。透過與萬代南夢宮影業的合作，Viveport將持續致力於發展多樣化的行動與社交VR平台內容，創造有趣的虛擬娛樂體驗。