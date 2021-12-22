「喔熊夢工場」線上購物平台22日開賣，現場也展示多樣喔熊聯名商品。（參山處提供／馮惠宜台中傳真）

不讓日本熊本熊專美於前，台灣觀光代言人「喔熊Oh Bear」組長在交通部觀光局參山國家風景區管理處大力促成下，進軍Yahoo奇摩推出「喔熊夢工場」線上購物平台，除讓喔熊粉絲更容易買到聯名商品，更希望藉由喔熊Oh Bear組長超人氣在帶動台灣知名度，讓疫情解封後國際友人都能來喔熊故鄉台灣朝聖。

參山處攜手Yahoo奇摩22日於台中日光溫泉會館舉辦開賣記者會，台灣觀光代言人喔熊與Yahoo奇摩電子商務營銷部資深總監藍怡芳與喔熊聯名商品業者夥伴等30餘人熱情與會，參山處課長謝長潤也宣告，搭配商城開賣自即日起至111年1月16日，除可享有全館免運費，消費滿千元還有機會抽中iPhone 13 mini、摺疊式腳踏車和苗栗泰安觀止住宿券…等，總價值超過10萬元好禮。

現場也展示多樣喔熊聯名商品，包括喔熊拖鞋、雨傘、背包、襪子、頸枕、包裝米、茶包、拉麵、糕餅，甚至是喔熊主題套房，品項涵蓋食宿遊購等生活與旅遊面向，宛如一場喔熊嘉年華盛會。人氣旅遊網紅「旅遊真台灣」也換上一身喔熊聯名商品來代言，秀出最潮流的旅行風格。

謝長潤表示，中彰、竹竹苗觀光圈產業蓬勃，其中不乏國際通路品牌、在地知名產業與優良觀光工廠。這些業者的產品與充滿正向活力形象的「喔熊」聯名，可讓台灣製造的優秀觀光產品，透過觀光旅遊讓世界看見。以往購買這些喔熊聯名商品須個別向業者訂購，現在「喔熊夢工場」線上購物平台就可方便喜愛喔熊的粉絲們一次購足，也希望透過電商數位經濟，同步帶動產業所在地的觀光旅遊人潮。

Yahoo奇摩總監藍怡芳提到，很高興攜手參山處，結合電商平台與在地旅遊，讓消費者在家就能輕鬆選購台灣各地喔熊聯名伴手禮與文創周邊商品，開啟疫後生活新體驗，並為台灣觀光、在地店家創造新一波商機浪潮。