深具指標性、規模最大的台股主動基金「元大台灣高股息優質龍頭基金」，公告將在明年1月4日為除息日進行例行月配息，值得注意的是此次還將發放年終配息，以2020年度資本利得年終配加每月配息合計的年化配息率9.25％推算（年化配息率為估算值），由於今年台灣加權指數持續創新高，表現亮眼，對想參與基金年終配息、看好明年台股表現的投資人，非常值得期待，最晚可於1月3日完成申購。

元大台灣高股息優質龍頭基金的「人設」，就是希望做為投資人中長期退休理財的後盾，成為個人基金資產中的「護國神山」，因此投資標的不脫產業龍頭、配發高股息企業，都是相對令人安心持有的標的。與多數追求衝刺短期績效的基金相比，其簡單，樸實無華的訴求，吸引眾多看好台股未來性、高殖利率優勢，想長期參與台灣成長果實的投資人，規模穩居台股主動基金之冠。該基金自2020年3月成立，根據Lipper統計，該基金自今年以來之含息報酬表現為24.23％（截至2021/12/24），符合產品設計初衷，受益人穩步成長中，人氣不墜。

為提供投資人更全面的服務，元大投信全新推出的「元大基金先生APP」，在基金產品資訊中，可查詢到過去每個月配息時間點及配息率，而已經持有元大投信基金、ETF，例如元大台灣高股息優質龍頭基金的投資人，在「元大基金先生APP」首頁「我的配息」專區，更可以進一步查看自己的配息金額、入帳時間、入款銀行帳號等資訊，投資人現金管理更方便！即使尚未持有元大基金的投資人，也可以搶先下載APP，註冊會員，即時接收到基金重要資訊的推播通知。

元大投信提醒，投資人參與基金配息時，除了關注配息率，應同步留意報酬率，高配息率不等同報酬率，並需注意配息頻率，半年配或季配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一而使配息率波動，甚至單次配息率大幅衝高的情況。