中嘉寬頻繼雙11限時優惠，雙12再出招，新申辦1G光纖上網直接送夢幻3C，Switch主機+熱門遊戲片、ASUS輕薄筆電、飛利浦43吋液晶顯示器等市場熱銷商品限量任選，網路與實體全通路皆可申辦。

中嘉寬頻此次推出商品價值上萬元、搭配1G頻寬，月付僅需1212元，可望在12月刺激高速網路申辦潮。

近年電商購物節雙11、雙12形成風潮，中嘉寬頻自2020年加入雙11、雙12特惠以來，整體表現亮眼，連續兩年平均帶動新增營收皆超過3成，在購物節前後詢問熱度不墜。

12月逢年底銷售旺季，中嘉寬頻於雙12再推年末狂歡盛會，不同於雙11以小資族、小家庭等中度網路使用者為目標推出600M以下優惠，雙12期間瞄準有高速率網路需求或家中有多裝置共享者，主打最高速率1G頻寬，活動期間申辦指定方案，每月1212元，除了超高速網路，高價商品-遊戲機Switch+熱門遊戲片(瑪利歐狂怒世界與薩爾達傳說禦天之劍2選1)、ASUS E410MA輕薄筆電以及飛利浦43吋液晶顯示器等熱銷3C限量任選，另外再享免費wifi環境建置。專業工程人員平假日皆可預約供裝等貼心到府服務，活動申辦期限至12月12止。