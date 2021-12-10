金管會公布國銀對中小企業放款最新狀況，截至2021年10月底，國銀對中小企業放款餘額達8.51兆元、月增503.06億元。累計前10月新增放款達7059.19億元，較去年同期7044.15億元增加0.21％、續創同期新高，較年度新增3000億元目標達成率達235.3％。

金管會統計，截至10月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額67.44％、月增0.04個百分點，占民營企業放款餘額69.48％、月增0.08個百分點，中小企業平均逾放比0.27％，持平上月底水準。

今年國銀單月對中小企業新增放款多落於300～700億元間，僅5月因國內疫情急遽升溫帶動紓困需求，8月疫情趨緩後接單意願提高、對周轉金等資金需求提升，使這2個月單月新增放款金額突破千億元，10月新增503.06億元，較9月748.65億元下降。

而前10月對中小企業新增放款較多的前五大國銀，依序為華銀650億元、一銀577.6億元、合庫571.2億元、彰銀442.2億元、臺企銀439.7億元。對於明年度新增目標，銀行局副局長林志吉表示，已請銀行公會洽詢各銀行明年預期放款目標，再經綜合判斷決定。