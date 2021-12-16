央行中小企業專案貸款自上(2020年)年4月1日開辦迄今，金融機構核准家數逾29萬家，金額逾4600億元，有助受疫情影響之中小企業取得營運所需資金。隨國內疫情穩定，企業逐步恢復正常營運，紓困需求已下降，該專案之銀行受理企業申貸期限將依原規定於本年12月31日截止。

鑒於銀行於上年4月1日至本年7月4日向央行申請融通案件將於本年12月31日屆期，為持續協助減輕企業資金成本負擔，支持受創產業復甦，爰修正展延融通期限至明年6月30日，並自本(16)日生效；同時，銀行於該期間內承作之受疫情影響中小企業專案貸款案件，其適用央行優惠利率期限亦得至明年6月30日。

央行表示，明年6月30日該專案屆期將不再續辦，銀行改以自有資金辦理，中小企業之貸款利率將回歸按各承辦銀行利率訂價辦理。為避免影響企業資金調度，央行籲請中小企業預先做好財務規劃。