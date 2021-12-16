英國時間16日，調查數據顯示有部分英企在9到11月期間，在結算年度薪資時幫員工多加薪2.2%，雖略高於6到8月的，但還是遠低於當地目前通貨膨脹率。

人力資源調研單位XpertHR指出，以英企結算薪資的加薪增幅來看，9到11月的2.2%是繼2020年6月以來最高，也比6到8月的2%要多。同時，跟2020年相比，2021年薪資凍漲的英企要少多了。以薪水前25%高的受薪族來看，至少都有漲3%。

加薪雖然高興，但與11月創新高的CPI(消費者物價指數)5.1%，以及工會加薪比較標準零售物價7.1%相比，上班族加薪幅度頓時變成小巫見大巫。

Xpert HR表示，高通膨推升生活成本外，還有造成勞動力短缺，企業為留住人才，若以加薪為誘因將增添營運費用。

11月時，人力資源單位英國特許人事與發展協會(CIPD)曾預估，民間英企在2022年9月底前的12個月期間，可望陸續幫員工加薪2.5%，創2019年以來最大增幅。

將在英國時間16日，預定公布12月利率走向的英國央行，也一直在注意薪資方面的資訊消息。