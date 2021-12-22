歐洲股市在周二收高，並完全收復周一的失土。大宗商品相關股票和旅遊股的上漲，抵銷了市場對Omicron病毒迅速擴散的擔憂。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲6.64點或1.42%，為473.99點，歐股在周一大跌1.38%。在銅價和油價上揚的助攻下，礦業股和石油股領漲最多，旅遊休閒股也領漲。

AJ Bell分析師Danni Hewson表示，在周一的悲觀陰影中，看不見聖誕老人，而周二許多人則開始撿便宜，買下周一下跌的股票。投資人對於正在發生的事情相當敏感，深怕錯失一個細微消息都會讓他們失手。

歐股在經歷兩個下跌的交易日後出現彈升，此前對於歐洲各地與新冠肺炎相關的封鎖措施都在拖累市場信心，而年底假期前的缺乏流動性也可能增添股市的脆弱。

德國DAX指數漲1.35%，法國CAC指數漲1.37%，英國FTSE指數漲1.38%。

在英股上市石油和礦業公司，荷蘭皇家殼牌、英國石油、力拓(Rio Tinto)和必和必拓(BHP)都強勁上漲。但是與此同時，英國一項調查顯示，對於疫情的擔憂，英國城市的逛街人潮減弱。

另外隨著Omicron變異株病毒的陰影，預計德國消費者信心將在明年初進一步減弱。

艾司摩爾(ASML)大漲3.6%，報684歐元，為歐股帶來最大上漲助力。美光科技在周二報出優於預期的財報，提振晶片相關個股表現。

ASM國際、英飛凌、意法半導體皆上漲在0.5%至1.6%間。

在耐吉(Nike)樂觀季報表現下，歐洲體育用品同業愛迪達和Puma分別上漲0.6%和0.7%。

Bollore集團大漲11.5%。法國億萬富翁Vincent Bollore家族的綜合企業收到64億美元報價，欲收購旗下的非洲物流資產。

製藥廠賽諾菲在宣布以10億美元收購Amunix製藥之後，股價上漲0.9%。

荷蘭金融服務公司ING宣布退出法國的零售銀行業務，股價上揚3.2%。