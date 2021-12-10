連鎖餐飲集團豆府（2752）受惠五倍券加持與百貨周年慶帶動買氣，加上集團推出「辛奇大廚到你家」活動助攻，11月營收1.90億元，年增14.97%，創同期新高並單月歷史次高紀錄，年增14.97%，累計前11月營收15.90億元年減2.56%，整體營運已明顯回溫。 展望12月，邁入聖誕消費與尾牙旺季，豆府集團推出13年周年慶活動，包含1.3萬現金抽獎、13萬張13元料理優惠活動，可望有效帶動營收增長。另豆府旗下「銅盤」、「釜山宗家」也同步推出多人聚餐折扣及加碼料理等優惠搶攻商機；另外全新開發的「經典豆腐煲湯包」亦於通路開始販售，預計都將為業績帶來正面效益。

豆府集團旗下「涓豆腐」明星產品「韓式蜂蜜醬味炸雞」冷凍包，在通路銷售取得不錯成績。另外上月甫上架之「韓國人蔘雞湯」，更以秋冬補氣最佳食補特色，單月銷售飆出5000包的優異表現，預料將持續挹注集團營收。