開發金控10日公布自結前11月稅後獲利達332.93億元，每股盈餘2.23元，旗下子公司以中國人壽獲利最多，前累計獲利284.16億元，其次是凱基證券累計前11月稅後獲利117.48億元。

開發金控發言人張立荃表示，中國人壽將於12月30日下市並成為開發金控100％ 持股之子公司，未來將加速包括銀行、證券、私募股權、資產管理和保險之相關業務推展，強化集團競爭力及發揮經營綜效，發揮創業精神與創新能力，推升長期資本使用效率及穩定的獲利能力，達成開發金控成為亞洲領先金融企業之願景。

開發金控表示，由於外資買超帶動11月份資本市場走勢回溫，開發金控主要業務皆維持穩健表現。子公司凱基銀行11月動能主要來自利息及手續費收入等核心收益，但為降低利率波動影響，持續調整現有部位而產生部分損失，11月份稅後獲利0.35億元，累計稅後獲利37.80億元。

凱基證券累計稅後獲利117.48億元，開發金表示，台股11月份在外資回補持股帶動指數上揚，包含經紀、自營、資本市場、衍商等各項業務皆有貢獻，使凱基證券11月份稅後獲利9.94億元，累計稅後獲利117.48億元。

中華開發資本11月份稅後獲利3.64億元，開發金說，主要來自於投資部位評價增長及出售不動產獲利，累計稅後獲利95.45億元。至於中國人壽11月份稅後獲利為12.10億元，累計獲利284.16億元。