2021 WTT世界桌球錦標賽進入到準決賽階段，中華隊林昀儒／鄭怡靜迎戰中國大陸王楚欽／孫穎莎，雙方4局比賽展現精湛技術，不過對手關鍵第4局一記擦邊幸運球出現賽末點，趁勢帶走勝利，最終林昀儒／鄭怡靜8比11、11比7、7比11、9比11飲恨，由於大會不進行銅牌戰，4強戰落敗者並列銅牌，因此「林鄭配」仍為中華隊進帳一面銅牌。

同為21歲的王楚欽、孫穎莎是大陸新生代好手，特別是「小魔王」孫穎莎，不只混雙，女單、女雙也挺進到準決賽，首先登場的混雙，4局比賽兩邊比分都打得相當僵持，而第3局「林鄭配」更在2比10落後下連得5分慢慢追上，雖然無法收下這局，但展現出兩人的韌性。

賽後場邊訪問，王楚欽、孫穎莎都表示這是一場高水準的對抗，是很精彩的比賽，孫穎莎補充，因為有許多球迷到場位選手加油，給了很多力量，才能讓選手們打出如此機採的內容。

鄭怡靜曾在2017年世錦賽與陳建安搭擋拿下混雙銀牌，這次和「小林同學」林昀儒繼東京奧運後再奪一面銅牌，表現值得喝采。