110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第二階段，3日到10日在高雄義守大學體育館打7天、21戰（其中6日休兵），本階段與賽7隊，包括上季亞軍世新大學、上季第4義守大學、高雄師大、僑光科大、國立體大、台中科大及台灣藝大。

世新上季首闖冠軍賽才輸政大，亞軍仍是隊史最佳，已拿到台灣身分證的「前外援」阿巴西轉戰職籃，但近兩季大會阻攻王丹尼爾，與沙巴斯丁、伊波卡續戰，另再報名奈及利亞籍208公分新外援西里爾，但他簽證仍未下來，本月15日前若拿不到，本季就無緣。

女教頭謝玉娟領軍的義守大學，107學年度亞軍、上季第4，從106學年度起已連5季身為預賽第二階段東道主，義守這5季預賽在主場戰績都不錯，首年6勝1敗，107、108及上季連3季5勝2敗，本季本階段因為上季公開男一級16強之一中州科大解散、減為7隊，義守6戰對手依序是僑光科大、臺藝大、臺中科大、國體大、高師大、世新，低標理應也瞄準之前4季的平盤。

出身泰山、曾效力北市大3年的後衛陳力行，本季轉來國體大，降轉由大二唸起，與南山高中畢業的大一菜鳥陳力生，首搭後衛「兄弟檔」，一樣初來乍到的另8枚菜鳥，包括同為南山的吳承翰、李佑薰，金牌軍泰山馮國豪、東泰中鋒黃偉程，青年許皓翔、林劭安及基商許廷崴，還有陳家豪，新舊18人純本土，持續教練桑茂森的招牌防守。

上季第7高師大季後異動7人，後衛王偉丞、前鋒曹立中、王炎頡畢業、陳緯轉至義守，劉旻諺轉戰職籃，蔡易霖、張子奕離隊，補進的5枚大一菜鳥僅兩人來自HBL甲級，黃麒哲出身上季晉12強複賽的新勢力嘉義萬能工商，以及資格賽出局的花蓮體中鄒杰倫，另3人都打乙級，含在地高師附中蔣岱佑、臺東高中謝文翔、鹿港高中蔡曜鴻。

100學年、102學年度兩度封王的台藝大，從105學年度起已連5季無緣8強，本季為求突破，除網羅今年自HBL「綠色神盾」松山畢業的南非前鋒喬納森（Smith Jonathan Matthew），另再接收職籃P聯盟新竹攻城獅上季找來但無法上場的外援阿拉桑（Joof AlaSan）。