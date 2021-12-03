台灣運彩xT1聯盟桃園雲豹職業籃球隊為積極基層推廣籃球，3日於永平工商舉辦首站校園巡迴活動，由總教練王志群領軍球員們出席，與永平工商籃球校隊進行友誼賽，並於賽後進行趣味遊戲、球星一對PK賽及合影握手會等活動，現場吸引上千名師生參與，實際讓球迷近距離與球員們互動，在永平工商體育館掀起一波籃球熱潮。

永平工商籃球隊創隊於民國106年，至今連續5年挑戰HBL高中籃球甲級聯賽，更在今年桃園市市長盃高中組籃球錦標賽中奪冠。永平工商校長胡劍峯表示，「非常感謝桃園雲豹職業籃球隊能到校與校隊小將們球技切磋，希望透過這次機會，能讓雙方互相學習進步。」永平工商籃球隊近年也孕育數名即將踏入UBA大專籃球甲一級殿堂的優秀好手，期待未來能培養出更多位籃壇名將。

桃園雲豹現任助理教練林裕書恰巧是永平工商校男籃民國106年創隊的總教頭，這次回到學校，他說：「雖然看見許多新面孔，但唯一不變的是熱情的學生們，也很高興有機會再回來，以不同身份參加這麼有意義的活動。」

今天活動率先由球隊與永平商工商校男籃進行友誼賽，賽事剛開始就由陣中亞外球員凱倫狄安森 (Caelan Tiongson) 上演單手爆扣戲碼，嗨翻整座體育館，吳季穎、盧捷閔等也頻頻在現場秀出拿手三分彈，精彩的轉換快攻讓現場同學們驚呼聲連連。

友誼賽結束後，接著進行趣味傳球遊戲與球星一對一PK賽，吸引現場學生踴躍報名參與，活動尾聲球員們也和學生們合影及簽名留念，邀請大家開季後進場到中原大學觀看球隊比賽，來現場感受主場熱血氣氛，為桃園雲豹加油。

吳季穎特別談及這是他首度參與校園活動，原以為學生們都會較害羞，但和以往想像的不同，同學們都很踴躍參加。隊長鄭瑋也表示，雖然先前曾有參加過校園巡迴活動的經驗，不過這回是首次代表桃園雲豹參加，雖然是新的球隊，但看見永平工商的學生相當熱情有活力，也令他更期待下一次的校園巡迴活動，並希望透過活動傳達桃園雲豹的球隊精神。

桃園雲豹主場季票今天中午12點正式開賣，開幕周將在12月25、26日於中原大學體育館對戰新北中信特攻上演「耶誕大戰」，欲購票之球迷可至FamiTicket全網購票系統購票。未來球團也持續規劃校園巡迴活動，盼將球隊既有的觀念、資源，帶給更多喜愛籃球的孩子們。