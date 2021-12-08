日本職棒球星中田翔本季經歷風風雨雨，季中遭火腿送至巨人，不過他的表現依然低迷，更一度被下放二軍調整，不少日本媒體看衰他的前景，甚至認為他恐怕要面臨退休，不過昨天他和巨人續約了，但年薪大幅下降，足足減了1億9000萬日圓，預計是1億5000萬日圓。

原本中田翔年薪3億4000萬日圓，如今被大砍特砍，降薪幅度高達56%，而其實聯盟規定對年薪超過1億日圓球員，有40%減薪上限，超過限制需選手同意，但中田翔因表現實在不佳，只能接受這個結果，本季他在一軍出賽34場，91打數敲14安、3支全壘打及7分打點，打擊率只有悽慘的.154。

而據日媒《日刊體育》報導，中田翔也對此受訪說：「年薪下降很多，今年真的打得很糟，所以也是沒辦法的事，接著我會抱持從頭開始的態度，抱歉給外界、球迷們帶來擔心，給大家添麻煩了，我會拿出更好表現來報答大家。」

他接著說：「今年還有受到一些腰痛困擾，揮棒都會有點怕怕的，今年不曉得為什麼一直害怕失敗，明年我會好好表現，找回擊球感覺，再次挑戰打點王。」他展現東山再起的決心，但自從在火腿向隊友施暴後他就頻頻向外界宣稱會悔改，至今仍沒有太大改變。

對此網友相當不買帳，有人稱還有破億年新已很高，認為減薪幅度太少，對曾向隊友施暴的人來說非常寬容。話說台灣旅日好手陽岱鋼之所以離開巨人，就是因年薪被大幅裁減，據傳巨人把他薪水砍到剩不到原本10分之1，約2千多萬，相較之下表現都不好的兩人，中田翔還是幸運多了。